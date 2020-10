Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že svou nákazu koronavirem považuje za "požehnání od Boha", protože díky němu objevil údajný lék na covid-19. Hovořil přitom o experimentálním přípravku společnosti Regeneron, který mu lékaři aplikovali při jeho nedávném pobytu v nemocnici, ale jehož nasazení zatím neschválily federální úřady. Odborníci upozorňují, že žádný ověřený lék na covid-19 v současnosti neexistuje.

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě ve Washingtonu | Foto: ČTK / ČTK

"Bylo to požehnání v přestrojení - chytil jsem to (koronavirus), slyšel jsem o tomhle léku a řekl jsem, ať mě nechají si to vzít, a bylo to neuvěřitelné. Byl to můj nápad," řekl prezident v krátkém videu natočeném před Bílým domem o přípravku, který je zatím ve fázi klinických testů.