Trump narazil se snahou omezit právo na azyl. Nejvyšší soud to odmítl

Nejvyšší soud Spojených států dnes odmítl povolit administrativě prezidenta Donalda Trumpa zavést nová pravidla, podle nichž by nemohli získat azyl migranti, kteří do USA vstoupí nelegálně z Mexika. U nejvyššího soudu tak podle agentury Reuters utrpěla porážku klíčová součást Trumpovy politiky zaměřené na přitvrzení podmínek, za kterých přistěhovalci přicházejí do USA a pobývají tam.

Ústavní soudci hlasovali pět ku čtyřem pro zamítnutí žádosti Trumpovy administrativy o zvrácení listopadového rozhodnutí kalifornského federálního soudce alespoň dočasně zablokovat příslušné prezidentovo nařízení, na jehož základě by nemohli získat azyl lidé, kteří z Mexika nepřišli přes oficiální hraniční přechody. Zásah na hranicích USA s Mexikem. Jednotky zadržely desítky demonstrantů Přečíst článek › Na stranu čtyř liberálních soudců se podle Reuters při odmítnutí žádosti administrativy přidal i konzervativní šéf devítičlenného Nejvyššího soudu USA John Roberts. Další konzervativní soudci, včetně nováčka Bretta Kavanaugha, se postavili na stranu vlády. Trump chtěl opatření prosadit v reakci na takzvané karavany migrantů, které se vydaly do USA ze zemí Střední Ameriky. Trump splnil výhrůžky. USA uzavřely hraniční přechod u mexické Tijuany Přečíst článek ›

Autor: ČTK