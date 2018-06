Trump naštval ostatní. Stáhnul svůj podpis ze závěrečného komuniké G7

Šéf Bílého domu obvinil kanadského premiéra Justina Trudeaua z "nečestnosti". Ten podle Trumpa na tiskové konferenci po jeho předčasném odjezdu vydal "falešné prohlášení". Podle něj ostatní země Spojené státy využívají.

Hlavním tématem dvoudenní schůzky byla Trumpova obchodní válka, kterou rozpoutal uložením cel na dovoz hliníku a oceli do USA.

Společné komuniké obhajuje obchodní systém založený na pravidlech. Trump jej společně s ostatními nejprve podepsal, po odjezdu si ale vše rozmyslel a na svůj twitter napsal, že podpis odvolává.

"Založeno na Justinově falešném prohlášení na tiskové konferenci a faktu, že Kanada má obrovské tarify vůči našim zemědělcům, dal jsem instrukce mému zástupci, abychom se nepřipojili ke komuniké, dokud se nepodíváme na tarify na auta, která zahlcují americký trh!" napsal na twitter Trump.

"Premiér Kanady Justin Trudeau se choval velmi pokorně během celého summitu, ale když jsem odjel, vystoupil s tvrzením, že americká cla jsou urážlivá a že se nenechá komandovat. To je velmi nečestné a slabošské. Naše opatření je odpovědí na jeho cla na mléko ve výši 270 procent!" dodal.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!