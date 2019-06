Prezidentský vrtulník přistál na trávníku zahrady Buckinghamského paláce, kde hosty přivítali princ Charles a jeho manželka Camilla. Z balkonu paláce příletu přihlíželi Trumpova dcera Ivanka s manželem Jaredem Kushnerem. Prezidentský pár se pak odebral k přijetí u královny, která podle agentury Reuters Donalda a Melanii Trumpovy přivítala s úsměvem.

Alžběta II. pozvala amerického prezidenta k návštěvě už před dvěma lety, cesta ale byla odkládána kvůli jednáním o brexitu, ale i z obavy před protesty britské veřejnosti, jež by mohly návštěvu zkomplikovat. Prezident přijel do Spojeného království loni v červenci na pracovní návštěvu, cesta vyvolala bouřlivé demonstrace a veřejné protesty v řadě britských měst, na které prezident podrážděně reagoval.

Tentokrát jde o oficiální státní návštěvu se všemi náležitými poctami. V zahradě paláce nastoupila na počest prezidenta USA a jeho choti čestná stráž, královská garda vypálila u paláce a v londýnském Toweru salvu. Na programu je dnes i prohlídka výtvarných děl z královských uměleckých sbírek, která se vztahují k americkým dějinám.

Politici vyhlásili bojkot

Protokolárních akcí se podle britských médií odmítlo zúčastnit několik známých tváří z britské politické scény, jimž se nezamlouvá provokativní Trumpovo chování a politika jeho administrativy. Bojkot šéfovi Bílého domu vyhlásil šéf labouristů Jeremy Corbyn, uvítání se neúčastní ani předseda liberálních demokratů Vince Cable nebo šéf dolní komory britského parlamentu, konzervativec John Bercow.

Corbyn dnes na twitteru vyjádřil podporu úternímu plánovanému protestu proti návštěvě hlavy amerického státu. Jde podle něj o příležitost ukázat solidaritu s těmi, "na které (Trump) útočí v Americe, po celém světě a v naší zemi".

Urazil starosty Londýna i New Yorku

Trump už před odletem do Británie kritizoval končící premiérku Theresu Mayovou za způsob, jakým vedla vyjednávání se zbytkem Evropské unie o britském odchodu z unie. Těsně před přistáním na londýnském letišti Stansted se pak na twitteru opřel do starosty britské metropole Sadiqa Khana, který mu prý připomíná "velmi hloupého a nekompetentního" starostu New Yorku Billa de Blasia. Zároveň se Trump označil za "velkého přítele Spojeného království" a napsal, že se na návštěvu Londýna velmi těší.

"Tady jde o mnohem více, než jsou dětinské urážky, které by měly být pod úroveň prezidenta Spojených států," reagoval Khanův úřad. Londýnský starosta se poté na Trumpa obrátil přímo ve videu natočeném pro ženský časopis Elle. "Vaše hodnoty jsou zcela opačné k hodnotám Londýna a hodnotám této země. Máme za to, že rozmanitost není slabinou, rozmanitost je předností. Máme úctu k ženám a myslíme si, že jsou si rovny s muži," vzkázal mimo jiné Trumpovi.