Trump nechce v armádě transgenderové osoby. Rozhodne Nejvyšší soud

Tvůrčí práce a design - Tvůrčí práce a design Redaktoři, novináři a další 22 800 Kč

Vrchní sestry v oblasti péče o seniory VRCHNÍ SESTRA DOMOVA PRO SENIORY. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22800 kč, mzda max. 34320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky: organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost a smysl pro týmovou práci, uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, internet), výhodou znalost programu PowerCare, min. 5 let praxe v oboru., Odpovídající mzdové ohodnocení - 10. pl. tř., příplatek za vedení, zvláštní příplatek., Příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, výhodný mobilní tarif i pro členy rodiny, 5 týdnů dovolené, Životopis, motivačním dopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte do 18.12.2018, připojte souhlas se zpracováním osobních údajů,, viz: https://www.socsluzbyzdar.cz/pracovniprilezitosti, První kontakt osobně, telefonicky 07:00 hod. - 15:00 hod nebo emailem. Pracoviště: Sociální služby města žďár nad sázavou, Okružní, č.p. 763, 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Informace: Václav Šerák, +420 778 702 653.