Trump obrátil: Rusové se do amerických voleb vměšovali, ale výsledek neovlivnili

Americký prezident Donald Trump před svým dnešním vystoupením před americkým Kongresem prohlásil, že souhlasí se závěry zpravodajských služeb, že se Rusové vměšovali v roce 2016 do amerických prezidentských voleb. Dodal ale, že ruské úsilí prý nevedlo k úspěchu.

Americký prezident Donald Trump, který se na domácí půdě potýká s obrovskou vlnou kritiky po svém vystoupení na tiskové konferenci po helsinském summitu, kde se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, dnes oznámil, že se prý "špatně vyjádřil".

Trump na tiskovce mluvil o tom, že se Rusko do amerických prezidentských voleb nevměšovalo. Teď obrátil - prý chtěl ve skutečnosti říct, že nevidí nic, co by toto vměšování vyvracelo. Informuje o tom agentura Reuters.

Trump v úterý novinářům v Bílém domě sdělil, že plně důvěřuje amerických zpravodajským službám a přijímá jejich závěr, že Rusko se v amerických volbách angažovalo. "Americké zpravodajské služby mají mou plnou důvěru i podporu," uvedl Trump na tiskovce, která předcházela jeho jednání s republikány o možných budoucích daňových škrtech.

Ruské akce ale podle něj neměly vliv na výsledek voleb.

Když americký prezident vystoupil v pondělí v Helsinkách po boku ruského prezidenta Vladimira Putina na tiskové konferenci, dostal otázku, zda věří závěrům amerických zpravodajských služeb, že Rusko zasáhlo do amerických prezidentských voleb ve snaze porazit kandidátku demokratů Hillary Clintonovou. Odpověděl, že není přesvědčen, že do voleb zasahovala Moskva. "Nevidím žádný důvod, proč by tomu tak mělo být," prohlásil. "Prezident Putin to dnes popřel velmi silně a výrazně."

Nyní Trump tvrdí, že se v pondělí špatně vyjádřil. Prý chtěl říct, že nevidí žádný důvod, proč by tomu tak být nemělo.