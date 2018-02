Trump obvinil FBI a ministerstvo spravedlnosti z nadržování demokratům

„Vedení a vyšetřovatelé FBI a ministerstvo spravedlnosti politizovali posvátný vyšetřovací proces ve prospěch demokratů a proti republikánům. Ještě nedávno by něco takového bylo naprosto nemyslitelné. Řadoví zaměstnanci FBI jsou ale skvělí lidé," uvedl Donald Trump na twitteru.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!