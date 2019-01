„Zatímco ochromení úřadů pokračuje, Nancy Pelosi mě požádala, abych pronesl pojev o stavu Unie. Souhlasil jsem,“ napsal Trump na svém twitterovém účtu. „Potom ale kvůli krizi změnila názor a navrhla pozdější termín. Je to její právo. Pronesu své poselství až bude krize u konce.“

Zpráva o stavu Unie patří mezi americké tradice a prezidentům její přednesení ukládá ústava. Zpravidla se tak děje jednou ročně. Slavnostní akt se koná na půdě Sněmovny reprezentantů na pozvání jejího předsedy. Kvůli sporům mezi Trumpem a Pelosi se spekulovalo, zda prezidentova administrativa nepřichystá náhradní řešení. Trump to však na twitteru vyloučil. „Žádné místo nemůže soupeřit s historií, tradicí a významem Sněmovny reprezentantů,“ napsal.

