Trump odmítá odpovědnost za balíčky s výbušninou. Mohl bych být ostřejší, tvrdí

Americký prezident Donald Trump si je vědom, že hlavní podezřelý v případu balíčků s výbušninou Cesar Sayoc je jeho podporovatelem, žádnou odpovědnost za jeho činy ale prý nenese. V pátek to řekl novinářům před odletem na večerní setkání s voliči v Severní Karolíně.

Trump se domnívá, že jeho rétorika není na vině a že by naopak mohl být ještě ostřejší. „Myslím si, že se celkem držím. Víte, opravdu bych mohl přidat,“ odpověděl Trump podle agentury AP na otázku ohledně svých častých slovních výpadů proti Demokratické straně, které podle jeho kritiků polarizují americkou společnost.

Agentura AP nicméně konstatovala, že Trump po zadržení Sayoca změnil tón svých vyjádření o kauze podomácku vyrobených bomb. O několik hodin dříve si sice stěžoval, že balíčky odvádí pozornost od úspěchů republikánů v předvolebních průzkumech, během svého vystoupení v Bílém domě ale případu sám věnoval velký prostor.

„Tyto zastrašující činy jsou opovrženíhodné a nemají v naší zemi místo,“ uvedl mimo jiné americký prezident. Následně dodal, že „nesmíme dovolit, aby politické násilí v Americe zapustilo kořeny“ a že osoby zodpovědné za aktuální hrozbu budou stíhány podle plného rozsahu zákonů.

Šílenec a oddaný podporovatel Trumpa

Podle FBI stál za rozesíláním balíčků šestapadesátiletý amatérský kulturista a někdejší striptér Cesar Sayoc, který se v minulosti opakovaně dostával do střetu se zákony. První trestní záznam má z doby, kdy mu bylo 29 let, naposledy byl zadržen v roce 2015 kvůli drobné krádeži a porušení podmínečného trestu. Nyní mu hrozí až 58 let vězení, přičemž je obviněn z pěti trestných činů.

Sayoc je aktivním podporovatelem současného šéfa Bílého domu a na sociálních sítích pravidelně zveřejňoval videa z Trumpových mítinků. Ve svých příspěvcích často vyzdvihoval zásluhy amerického prezidenta a nevybíravě útočil na členy Demokratické strany, upozorňuje agentura AP.

Podle televizní stanice CNN pochází Sayoc z floridské Aventury, ale měl i vazby na New York, kde byly objeveny některé z bomb. Narodil se totiž v Brooklynu. Na oknech své dodávky má samolepky podporující Trumpa a také odsuzující CNN, které poslal jeden z balíčků.

Jeho bývalý právník Ronald Lowy ho popsal jako „zmateného muže, který měl problém zvládat své emoce“. Ještě dál zašel jeho bratranec Lenny Altieri. „Je to šílenec, který se straní lidí,“ uvedl Altieri pro agenturu AP.

Třináct balíčků pro Trumpovy odpůrce

Americké vyšetřovací orgány tento týden zajistily celkem třináct podezřelých zásilek, poslední dvě v pátek. První podezřelý balíček byl objeven v úterý v poštovní schránce rezidence amerického finančníka maďarského původu George Sorose. Obsahoval výbušné zařízení v podobě podomácku vyrobené trubkové bomby.

Stejný obsah měly i zásilky, které o den později dorazily na adresy bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, někdejšího šéfa CIA Johna Brennana, Hillary Clintonové či bývalého ministra spravedlnosti v Obamově vládě Erica Holdera. Ve čtvrtek policisté zadrželi zásilku určenou herci Robertu de Nirovi.

Poslední dvě výbušná zařízení byla určena demokratickému senátorovi Corymu Bookerovi a někdejšímu řediteli tajných služeb Jamesi Clapperovi, který je Trumpovým důrazným kritikem.