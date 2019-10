Trump odpoledne pronese zásadní projev. Američané měli zabít vůdce IS Bagdádího

Americký prezident Donald Trump dnes v 9:00 tamního času (14:00 SEČ) pronese v Bílém domě zásadní projev. Bez dalších podrobností to podle agentury Reuters sdělil v sobotu pozdě večer tamního času mluvčí Bílého domu Hogan Gidley. Některá média spekulují, že by hlava Spojených států mohla informovat o operaci proti vůdci teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakr Bagdádímu.

Americký prezident Donald Trump | Foto: ČTK

Trump je pod tlakem kvůli spuštění procedury ústavní žaloby, které zahájila šéfka Sněmovny reprezentantů demokratka Nancy Pelosiová a čelí tvrdé kritice za stažení amerických jednotek ze Sýrie, připomněla agentura Reuters. "Právě se stalo něco velkého!"ˇ napsal prezident krátce před oznámením mluvčího na svůj twitterový účet. Rusové obvinili USA z krádeže ropy v Sýrii. Mají to dokazovat snímky rozvědky Přečíst článek › Agentura Reuters později přinesla zprávu, že USA zahájily operaci proti vůdci teroristické organizace Islámský stát abú Bakr Bagdádímu. Odvolala se přitom na amerického vládního úředníka, který nechtěl být jmenován. Podle listu Newsweek, jenž se odvolává na informace od jednoho amerického armádního úředníka, byl Bagdádí během operace zabit.

Autor: ČTK