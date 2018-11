Trump odpověděl vyšetřovateli na dotazy týkající se ruského vměšování do voleb

Americký prezident Donald Trump poskytl zvláštnímu vyšetřovateli FBI Robertovi Muellerovi písemné odpovědi na otázky o ruském vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Alespoň prozatím se tak vyhnul potencionálně riskantnímu přímému setkání s vyšetřovateli. V úterý o tom informoval Trumpův právník Rudy Giuliani.

„Odpověděli jsme na každou otázku, kterou položili, a která se legitimně týkala předvolební kampaně a byla zaměřena na Rusko,“ řekl Giuliani v rozhovoru s agenturou Reuters. "Přímo o volbách jsme nemluvili. A řekli jsme, že to ani neuděláme,“ dodal.

Podle Giulianiho nemá Trump v úmyslu odpovědět na jakoukoli Muellerovu otázku o tom, zda se pokusil po svém vítězství zabránit vyšetřování. Například tím, že vyhodil bývalého ředitele FBI Jamese Comeye. „Je načase toto vyšetřování ukončit,“ zdůraznil prezidentův právník.

Odvrátil hrozbu osobní výpovědi

Podle agentury AP je to poprvé, co Trump přímo spolupracoval na vyšetřování, které dlouhodobě odmítá a označuje za „hon na čarodějnice.“ Současně se jedná se o milník v jednání mezi prezidentovými právníky a týmem zvláštního vyšetřovatele Muellera o tom, zda a kdy může být Trump vyslechnut.

Kompromisní výsledek, který přišel po téměř ročním vyšetřování, je částečným vítězstvím pro obě strany. Trump přinejmenším dočasně odvrátí hrozbu osobní výpovědi, které jeho právníci dlouho odolávali, protože se obávali, že by si prezident mohl svými neuváženými výroky uškodit. Mueller pak získal prezidentovy odpovědi na otázky alespoň v podobě písemného prohlášení.

Mluvčí zvláštního vyšetřovatele, který byl ustanoven v květnu 2017, zatím informace odmítl komentovat.

Americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že Rusko v roce 2016 zasáhlo do prezidentských voleb. Podkopáním demokratické kandidátky Hillary Clintonové se mělo snažit zvýšit šance Donalda Trumpa na vítězství. Trump jakoukoli tajnou dohodu s Moskvou popřel. Stejně tak Rusko odmítlo, že by do voleb jakkoli zasáhlo.