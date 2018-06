Trump označil migranty za nájezdníky. Požaduje deportace bez soudu

Americký prezident Donald Trump se v neděli opět tvrdě pustil do nelegálních migrantů. Přirovnal je přitom k nájezdníkům, kteří se pokoušejí proniknout do země. Lidé, kteří nelegálně vstoupí do Spojených států by měli být podle jeho slov okamžitě posláni zpět, odkud přišli, bez jakéhokoli soudního jednání. Informovala o tom agentura Reuters.

Jeho návrh okamžitě vyvolal silnou kritiku ze strany právních analytiků a obhájců práv imigrantů, podle kterých by to porušovalo ustanovení americké ústavy o právu na spravedlivý proces. To se přitom nevztahuje pouze na americké občany, ale i na občany třetích zemí.

V sérii tweetů Trump v neděli prohlásil: „Nemůžeme dovolit všem těmto lidem, aby vtrhli do naší země. Když někdo přijde, musíme ho okamžitě, bez soudců nebo soudních procesů, vrátit zpět odkud přišel.“

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

„Nemůžeme přijmout všechny ty lidi, kteří se snaží proniknout do naší země. Silné hranice, žádné zločiny!“

Není jasné, jestli Trump obhajoval rozšířením ustanovení, které umožňuje rychlejší deportace nelegálních přistěhovalců zadržených na amerických hranicích nebo v jejich blízkosti, což je politika, kterou od počátku prosazuje jeho administrativa. Nebo jestli Trump rozlišuje mezi nelegálními migranty a lidmi, kteří vstoupili do Spojených států, aby požádali o azylovou ochranu.

…Our Immigration policy, laughed at all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting on line for years! Immigration must be based on merit - we need people who will help to Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

Lee Gelernt, zástupce ředitele Projektu práv přistěhovalců neziskové organizace American Civil Liberties Union, řekl agentuře Reuters: „Administrativa se prostě nemůže zbavit všech procesů pro imigranty. Klauzule o řádném procesu se naprosto uplatňuje. Není to volba.“

Úřady nyní mohou využít rychlé deportace u imigrantů, kteří byli zadrženi ve vzdálenosti menší než 160 kilometrů od hranic nebo pokud se zdržují ve Spojených státech méně než 14 dní. Ti, kteří žádají o azyl, však musí být vyslechnuti.

Trumpovy nedělní tweety přišly po týdnu celosvětové kritiky, které vyvolaly záběry plačících dětí a jejich rozrušených rodičů, kteří byli oddělováni na hranicích mezi USA a Mexikem. Trumpovy kritici v Republikánské straně, stejně jako manželka a dcera, ho vyzvali, aby od této politiky ustoupil.

Prezident nakonec ve středu tlaku ustoupil a ve středu nařídil, aby bylo ukončeno rozdělování rodin. Jeho vláda nicméně musí ještě znovu spojit s rodiči více než 2000 dětí.