Hotovo. Trump podepsal daňovou reformu a zamířil na Floridu slavit Vánoce

Dva daňové zákony představují zatím největší Trumpův úspěch od jeho nástupu do úřadu letos v lednu. Prezident podepsal rovněž zákon o bezpečnostních výdajích, v rámci kterého má vláda dát na raketovou obranu 4 miliardy dolarů. Informovala o tom agentura Reuters.

Reforma například snižuje daně z příjmu právnických osob na 21 procent ze současných 35 procent. Sazba tak bude podobná té české - podniky u nás platí daň 19 procent. Jednotlivci si budou moci snížit daňový základ o dvojnásobek proti současnému stavu. Reforma také ruší pokutu za nesjednání zdravotní pojistky, kterou zavedl Trumpův předchůdce v úřadu, Barack Obama.

Trump tak legislativu podepsal ještě předtím, než se odebere do svého prázdninového resortu Mar-a-Lago, kde bude trávit vánoční svátky. V prázdninovém resortu podle CNN stráví z prvního roku své prezidentské kariéry 106 dní.

95% of Americans will pay less or, at worst, the same amount of taxes (mostly far less). The Dems only want to raise your taxes!