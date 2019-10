Americký chargé d’affaires na Ukrajině při úterním neveřejném slyšení podle amerických médií uvedl, že Trump požadoval, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj veřejně oznámil, že nařizuje vyšetřování namířené proti Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi. Biden mladší byl do letošního jara členem správní rady ukrajinského plynárenského koncernu Burisma, jehož vedení ukrajinská prokuratura vyšetřovala pro podezření z korupce. To se nepotvrdilo.

Americký velvyslanec při Evropské unii Gordon Sondland prý Taylorovi v jednom telefonátu řekl, že na tom, že Zelenskyj začátek vyšetřování ohlásí veřejně, závisí "vše" - vojenská pomoc ze strany USA pro Ukrajinu i plánovaná návštěva Zelenského v Bílém domě. Zelenskyj s americkou žádostí souhlasil a USA vojenskou pomoc ve výši 391 milionů dolarů uvolnily, připomíná agentura Reuters.

Taylor se přesvědčil, že Trumpova vláda vytvořila na Ukrajině paralelní diplomatické kanály, které spravoval prezidentův osobní právník Rudy Giuliani. Okolnosti takových kontaktů označil Taylor za "nanejvýš alarmující" a ohrožující vztahy Washingtonu s Kyjevem. "Cítil jsem cosi podivného," napsal americký diplomat v otevřené písemné výpovědi, kterou předal novinářům.

Kompromitující materiály

Slyšení Taylora, který nastoupil do vedení kyjevské ambasády měsíc po spěšném odvolání velvyslankyně Marie Yovanovitchové, trvalo deset hodin a poslanci jím byli podle agentury AP ohromeni. "Je nad slunce jasné, co se stalo. Bylo to něco za něco," komentovala slyšení kongresmanka Dina Titusová.

Americké zákony kandidátům výslovně zakazují přijímat ve volební kampani jakékoli dary nebo jinou pomoc z ciziny. Trump to podle demokratů porušil, když za příslib vojenské pomoci Ukrajině požadoval kompromitující informace na svého protikandidáta v prezidentských volbách Joea Bidena.

Podle agentury AP skandál zasahuje do nejvyšších pater americké vládní exekutivy a týká se i viceprezidenta Mikea Pence a personálního šéfa Bílého domu Micka Mulvaneye, kteří se ve věci angažovali. Aféra rovněž odhalila podíl osob, které jeden z amerických diplomatů označil za "three amigos" (tři přátele) - velvyslance Sondlanda, ministra energetiky Ricka Perryho a zvláštního zmocněnce pro Ukrajinu Kurta Volkera. Všichni prosazovali "alternativní politiku" vůči Ukrajině.

Bílý dům s takovým hodnocením zásadně nesouhlasí, řekla novinářům mluvčí prezidenta Stephanie Grishamová. "Prezident Trump se ničím neprovinil. Je to koordinovaná pomlouvačná kampaň krajně levicových poslanců a radikálních, nikým nevolených úředníků, kteří vyhlásili válku ústavě. Žádné \'něco za něco\' nebylo," prohlásila mluvčí.