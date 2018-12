„Budeme nuceni kompletně uzavřít jižní hranici, pokud nám demokraté obstrukcemi zabrání v získání peněz na dokončení zdi,“ napsal Trump a doplnil, že je nutné změnit také „směšné imigrační zákony, které jsou pro USA přítěžím“.

„Honduras, Guatemala a Salvador pro Spojené státy nedělají vůbec nic, ale berou si naše peníze,“ stěžoval si v příspěvku americký prezident. „Říká se, že se v Hondurasu vytváří nová karavana a oni proti tomu nic nedělají,“ upozornil Trump a dodal, že Washington přestane trojici středoamerických zemí, která podle něj USA roky zneužívala, posílat jakoukoli pomoc.

Spojené státy navíc podle prezidenta přichází o „spoustu peněz“, když s Mexikem obchodují v rámci Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA). „Více než 75 miliard dolarů ročně (a to nepočítám peníze z drog, kterých by bylo několikanásobně více). Takže uzavření hranice by se dalo považovat za ‚výdělečnou operaci‘,“ uvedl Trump.

…The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or.....