Americká média informovala například o plánu vytvořit databázi stížností na použití nepřiměřené síly ze strany strážců zákona. Trump zároveň zopakoval nesouhlas se systémovými reformami, které požadují lidé v ulicích, a prohlásil, že "špatných" policistů je "velmi malé procento".

Nový dekret přichází po třech týdnech protestů proti policejnímu násilí a "systémovému rasismu", které spustilo zabití neozbrojeného černocha George Floyda při zatýkání bělošským policistou v Minneapolisu. Protestní hnutí ve Spojených státech katapultovalo úvahy o reformách policie do popředí veřejné debaty, na což reagují demokratičtí i republikánští kongresmani, představitelé některých amerických států i samotných policejních sborů.

Proti radikálním krokům

Při protestech často zaznívá požadavek přestavby těchto sborů či dramatické snížení jejich rozpočtů s cílem investovat do jiných mechanismů boje proti kriminalitě. Americký prezident dnes řekl, že je "silně" proti takovým "radikálním" krokům.

Dekret podle informací televize CNN či agentury AP ukládá zřízení databáze pro sledování policistů, kteří jsou předmětem stížností na použití nepřiměřené síly. Dalším prvkem je prý nový celostátní certifikační systém, který by finančně motivoval jednotlivé sbory k přijetí obecně uznávaných praktik.

Trump v projevu uvedl, že cílem nařízení je vytvořit vyšší standardy policejní práce a také posílit transparentnost. Mluvil rovněž o zákazu škrtících chvatů, které už ale podle AP většina policejních složek v USA zakázala. Prezident zároveň před kamerami opakovaně vyzdvihoval práci policie v USA.

"Drtivá většina policistů jsou obětaví a odvážní služebníci veřejnosti. (…) Nikdo není víc proti tomu malému počtu špatných příslušníků policie, i takoví jsou," citovala prezidenta CNN. "Špatní" strážníci ale podle něj tvoří jen "velmi malé procento". Ačkoli byla původně ohlášena tisková konference, Trump nakonec novinářům nedal prostor k otázkám.

Před podepsáním dekretu se šéf Bílého domu údajně setkal s rodinami několika černochů, kteří v posledních měsících zemřeli násilnou smrtí, ve většině případů rukama policie. Trump těmto rodinám řekl, že "všichni Američané truchlí po vašem boku", poté se však vrátil ke slovům podpory pro bezpečnostní složky, ke kritice demokratů a k odsuzování výtržností, které vlnu demonstrací zejména v prvním týdnu provázely.

Prezident zároveň vyjádřil ochotu spolupracovat na policejních reformách s Kongresem. Podle amerických médií aktuálně v tomto směru připravují návrhy i republikáni v Senátu, přičemž se spekuluje o nových restrikcích týkajících se škrtících chvatů či o snaze rozšířit používání kamer na policejních uniformách. Lídr republikánské většiny Mitch McConnell avizoval "významný návrh reformy bezpečnostních složek".

Republikánský balíček ovšem s největší pravděpodobností nebude tak ambiciózní jako plán demokratických kongresmanů. Ten by rovněž zakázal škrcení podezřelých a zřídil by databázi s potenciálními přestupky policistů, zároveň by ale redukoval mechanismy, které strážce zákona chrání před soudním stíháním. Sněmovna reprezentantů by o něm mohla hlasovat příští týden.