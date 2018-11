Trump popřel informace médií. CIA saúdského prince z vraždy novináře neobvinila

Americký prezident Donald Trump popřel informace o tom, že by Ústřední zpravodajská služba (CIA) označila saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána za objednavatele vraždy novináře Džamála Chášukdžího. Francie mezitím v souvislosti s případem uvalila sankce na 18 podezřelých Saúdských Arabů a připojila se tak k Dánsku a Německu.

„Tu zprávu jsem dostal, nedošli k takovému závěru. Nevím, jestli vůbec někdy někdo bude schopný potvrdit, že to udělal korunní princ,“ řekl Trup reportérům. „Ale ať už to udělal, nebo ne, vehementně to popírá. Jeho otec, král, to také popírá.“

Na začátku týdne přitom Trump připustil, že by princ Salmán mohl stát v pozadí vraždy. „Je docela dobře možné, že o tom korunní princ věděl. Možná, že to udělal a možná, že ne,“ řekl prezident. Opakovaně však zdůraznil význam vztahů mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií, kterou považuje za klíčového obchodního partnera.

Trump says CIA has not found Saudi prince culpable in murder Hmm.https://t.co/TjSGsbBuIE via @GMA — ernest hammerschmidt (@ernesthammer2) 23. listopadu 2018

Americká média s odkazem na zdroje blízké vyšetřování uvedla, že prozatím nebyly objeveny žádné důkazy, které by prince Salmána s vraždou přímo spojovaly. Podle britské BBC však panuje přesvědčení, že podobná operace nemohla být provedena bez jeho posvěcení.

Deník Hurriyet navíc ve čtvrtek přinesl informaci z jednání mezi šéfkou CIA Ginou Haspelovou a tureckými vyšetřovateli. Šéfka americké zpravodajské služby měla hovořit o nahrávce, na které korunní princ nařizuje „umlčet“ novináře Chášukdžího „tak brzy, jak to bude možné“. Prezident Trump odmítl zprávu tureckého listu komentovat: „Nechci o tom mluvit. Budete se muset zeptat jich.“

Falešná obvinění

Saúdský korunní princ ve čtvrtek vyrazil na pracovní cestu po zemích Středního východu. Návštěvou Spojených arabských emirátů zahájil první oficiální zahraniční cestu od chvíle, kdy k vraždě žurnalisty došlo. Očekává se, že se Salmán zúčastní i setkání zemí G20, které se uskuteční na konci měsíce v argentinském Buenos Aires za přítomnosti lídrů Spojených států, Turecka a řady evropských zemí.

Královská rodina jakékoli spojení s vraždou vytrvale odmítá a obvinění korunního prince označila za „falešná“. Saúdskoarabský prokurátor již v minulosti prohlásil, že operace v budově konzulátu proběhla bez vědomí vlády na příkaz důstojníka zpravodajských služeb.

Chášukdží byl podle prokurátora zabit smrtící injekcí, tělo bylo v budově konzulátu v Istanbulu rozřezáno a jeho části poté předány „místnímu spolupracovníkovi“ mimo diplomatickou půdu. Tureckým vyšetřovatelům sdělil, že „odhalil osobu, která vraždu objednala“. Jména 11 obviněných však nezveřejnil.

Evropské sankce

Vražda novináře donutila některé evropské země k uvalení sankcí. K těm jako první přistoupilo Německo, které zahájilo kroky nutné k omezení vstupu 18 podezřelých saúdskoarabských občanů do Schengenského prostoru. Ministr zahraničí Heiko Maas navíc informoval, že země zastaví veškeré dodávky zbraní do Saúdské Arábie včetně těch, které již byly sjednány v minulosti.

K podobnému kroku ve čtvrtek přistoupilo i Dánsko, které přestane vydávat nové licence na export zbraní a technologií do Saúdské Arábie. „K rozhodnutí jsme dospěli i díky nedávným diskusím s ostatními ministry zahraničí ze zemí Evropské unie,“ vysvětlil dánský ministr zahraničí Anders Samuelsen.

Dvojici evropských států ve čtvrtek večer doplnila Francie, která podobně jako Německo zakázala 18 občanům Saúdské Arábie vstup na své území a uvedla, že podpoří rozšíření zákazu na celý Schengenský prostor. „Vražda pana Chášukdžího je extrémně závažný zločin, který směřuje proti svobodě tisku a nejzákladnějším právům,“ vysvětlil v prohlášení ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.