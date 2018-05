Trump potvrdil, že do Států míří vysoký severokorejský úředník domluvit summit

Místopředseda Korejské strany práce a bývalý šéf tajné služby KLDR Kim Jong-čchol cestuje do Spojených států a jeho cesta souvisí s přípravami na plánovaný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kimem Čong-unem. Potvrdil to v úterý osobně Trump.

"Sestavili jsme skvělý tým pro naše jednání se Severní Koreou, které se týká summitu, a navíc: Kim Jong-čchol, místopředseda Korejské strany práce, nyní míří do New Yorku. Solidní odpověď na můj dopis, děkuji!," uvedl Trump ve svém tweetu.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. května 2018

O něco později se v souvislosti s pokračováním vyšetřování o ruském vměšování do americké politiky ironicky omluvil, že musí začít věnovat svou energii jaderné Severní Koreji, špatným obchodním podmínkám, ekonomice, přestavbě armády a řadě dalších témat a ne zmanipulovanému "honu na ruské čarodějnice".

Sorry, I’ve got to start focusing my energy on North Korea Nuclear, bad Trade Deals, VA Choice, the Economy, rebuilding the Military, and so much more, and not on the Rigged Russia Witch Hunt that should be investigating Clinton/Russia/FBI/Justice/Obama/Comey/Lynch etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. května 2018

Místopředseda Korejské strany práce Kim Jong-čchol přistál v úterý na letišti v Pekingu, odkud bude následující den pokračovat do New Yorku poté, co absolvuje jednání s čínskými představiteli, uvedla jihokorejská tisková agentura Jonhap s odkazem na diplomatické zdroje.

Cesta severokorejského vysokého představitele je součástí diplomatického rozruchu, který vypukl po znovuobnovení příprav summitu mezi Trumpem a vůdcem KLDR, jenž se má uskutečnit 12. června v Singapuru. Trump summit minulý čtvrtek zrušil, posléze však uvedl, že by jej bylo přece jen možné realizovat.