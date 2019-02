Důvodem jeho rozhodnutí je spor s Kongresem o finance na výstavbu zdi na hranici s Mexikem. Trump chce podle tiskové kanceláře Bílého domu využít na zabezpečení hranice až osm miliard dolarů, v přepočtu 182 miliard korun. Peníze chce převést z rozpočtu ministerstev financí a obrany, avšak nikoli z fondů na boj proti následkům katastrof.

