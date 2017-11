Trump požádal Čínu o pomoc s KLDR a obešel čínský zákaz Twitteru

"Naše ranní setkání bylo skvělé a já věřím stejně jako vy, že dokážeme najít řešení severokorejského jaderného problému," sdělil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi - den poté, co varoval čínskou vládu, že vývoj jaderných zbraní v Severní Koreji představuje vážné nebezpečí. Informují o tom agentury Reuters a AFP.

Trump také prohlásil, že lze najít východisko i ze vzájemných americko-čínských obchodních sporů a pochválil si, že mezi ním a Ťin-pchingem fungovala "skvělá chemie".

Návštěva Číny, která je považována za kritický bod při Trumpově současné cestě po pěti asijských zemích, měla za cíl projednat snížení obrovského obchodního přebytku Číny v obchodu se Spojenými státy a současně přimět čínskou vládu k tomu, aby omezila své hospodářské vazby se Severní Koreou. Podle úvah Trumpovy administrativy je ekonomický vliv Číny klíčovým faktorem, který by mohl přimět KLDR, aby zastavila svůj raketový a jaderný program.

Si Ťin-pching dosud opakovaně vyzýval Spojené státy i Severní Koreu k mírovému řešení krize. Nyní navíc Trumpovi sdělil, že Američané i Číňané by měli ve věci hlavních mezinárodních i regionálních problémů, kam zahrnul i řešení situace na Korejském poloostrově a v Afghánistánu, "posílit svou vzájemnou komunikaci i koordinaci".

Americkému prezidentovi se dostalo v Číně impozantního uvítání ve Velké síni lidu vedle Náměstí Nebeského klidu. Jeho první státní návštěvě doprovázel slavnostní ohňostroj, zazněla americká i čínská národní hymna a oba vůdci absolvovali i slavnostní přehlídku vojenské čestné stráže přímo na náměstí - které se v roce 1989 stalo místem krvavého zásahu čínské armády proti demokraticky smýšlejícím demonstrantům.

Čínský prezident vzal Trumpa i na prohlídku Zakázaného města, která vyvrcholila operním představením a soukromou večeří. "S velkou pompou zdůrazněné pocty jsou pro Číňany typické. Věří, že státní návštěva na Trumpa zapůsobí a získá tak nějakou hodnotu," uvedla pro AFP Bonnie Glaserová, expertka na Čínu působící v centru pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu.

Očividně potěšený Trump obešel v první den své návštěvy čínský internetový cenzurní systém, když se připojil na Twitter, který je v Číně zakázaný a zveřejnil tweet adresovaný čínskému vůdci: "Děkujeme Číně za krásné uvítání! Melanie ani já na to nikdy nezapomeneme!" napsal Trump a zveřejnil i snímek ze své návštěvy.

On behalf of @FLOTUS Melania and I, THANK YOU for an unforgettable afternoon and evening at the Forbidden City in Beijing, President Xi and Madame Peng Liyuan. We are looking forward to rejoining you tomorrow morning! https://t.co/ma0F7SHbVU