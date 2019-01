Rozmístění nových protiraketových čidel ve vesmíru má pomoci Spojeným státům lépe čelit novým hrozbám jaderného útoku od států jako Severní Korea.

Má ale i pomoci likvidovat modernizované a hůře likvidovatelné rakety, které vyvíjí jak Čína, tak Ruská federace.

Ruský prezident Vladimir Putin například loni oznámil, že Rusko má k dispozici nový typ nadzvukové rakety, kterou obranné systémy Spojených států nemohou zachytit.

Jde o raketu Avangard, jejíž okřídlená bojová část dosahuje hyperzvukové rychlosti, a je proto jen velmi obtížně zlikvidovatelná.

Cílem nové americké strategie je získání možnosti „zlikvidovat raketu protivníka ve všech stádiích letu“,a ne až ve chvíli, kdy se bude blížit k cíli.

Likvidace během prvních minut

Pentagon by měl do kosmu umístit čidla, která rychleji rozpoznají nepřátelskou raketu již v okamžiku jejího startu. Ve vesmíru by měly být rozmístěny bojové prostředky schopné zničit útočící rakety během prvních minut od startu. Tím se zmenšuje riziko ohrožení samotných USA.

V plánu se výslovně připouští možnost militarizace vesmíru. Světové mocnosti sice na oběžnou dráhu běžně umisťují špionážní systémy, ale dosud v něm nedocházelo k přímým střetům.

„Náš cíl je jednoduchý: odhalit a zneškodnit (útočící rakety),“ řekl Trump v sídle ministerstva obrany.

Zřejmě proto, aby dementoval zprávy z minulých dnů, kdy měl podle amerického tisku uvažovat o odchodu USA z NATO, potvrdil svoji stoprocentní podporu Severoatlantické alianci. Dodal však, že je ale důležité, aby alianční země dostály svým finančním závazkům.

Severní Korea hrozí

Přestože se začal chystat už druhý severokorejsko-americký summit a napětí mezi Pchongjangem a Washingtonem je výrazně nižší než před rokem, nová strategie stále považuje režim Severní Koreje za velké ohrožení USA. „Ačkoli existuje možnost nové cesty k míru se Severní Koreou, představuje KLDR mimořádnou hrozbu a USA musejí zůstat ostražité,“ uvádí se v dokumentu k nové protiraketové strategii.