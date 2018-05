Trump připustil, že se summit s Kim Čong-unem možná neuskuteční

Americký prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že existuje velká šance, že se jeho schůzka se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem nakonec neuskuteční, pokud nebude Kim ochotný přistoupit k denukleararizaci. Americko-severokorejský summit je plánovaný na 12. června do Singapuru.

Své pochybnosti vyjádřil po schůzce s jihokorejským prezidentem Mun Če-in. Ten přicestoval do Washingtonu s cílem přesvědčit Trumpa, aby nedopustil promarnění vzácné příležitost na smíření se Severní Koreou.

„Pokud se to nestane, možná se to stane později,“ řekl Trump. "Nemusí to vyjít 12. června,“ dodal.

Americký prezident tak reagoval na náhlou změnu v tónu vyjádření z KLDR, ke kterému došlo minulý týden, kdy Pchjongjang navrhl, že by summit mohl být zrušen, pokud by se posunul směrem k „jednostrannému opuštění jaderné energie“.

Trumpova poznámka v Oválné pracovně byla zatím nejsilnějším znamením, že by mohlo dojít ke zpoždění nebo zrušení toho, co bude prvním summitem mezi vůdci Spojených států a Severní Koreje.

Pokud by se summit skutečně neuskutečnil nebo skončil krachem, byla by to pro Trumpa velká politická prohra. Od vyřešení korejské krize si on a jeho příznivci slibují, že to bude největší diplomatický úspěch jeho prezidentství, připomíná agentura Reuters.