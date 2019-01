„Dosáhli jsme dohody, která ukončí krizi a znovu otevře vládní úřady,“ prohlásil Trump v projevu z Bílého domu. „Jak všichni vědí, mám opravdu účinnou alternativu, ale tentokrát ji nehodlám použít,“ doplnil americký prezident v narážce na vyhlášení výjimečného stavu, kterým v minulosti hrozil.

Dohoda mezi Trumpem a členy Kongresu zajistí financování vládních institucí až do 15. února letošního roku. Během tří týdnů tak budou mít obě strany čas na nalezení společné řeči ohledně financování ochrany hranice mezi Spojenými státy a Mexikem. „Aby bylo jasno, opravdu nemáme jinou možnost, než vybudovat pevnou zeď nebo ocelovou bariéru,“ zdůraznil prezident.

Trump také poděkoval všem Američanům a doplnil, že pracuje na tom, aby všichni zaměstnanci, kteří přišli již o dvě výplaty, dostaly své peníze alespoň zpětně. Varoval však, že se situace může opakovat. „Pokud nedosáhneme férové dohody s Kongresem, po 15. únoru znovu dojde k uzavření úřadů, nebo použiji prostředky, které mám k dispozici podle zákona a Ústavy Spojených států.“

„V následujících 21 dnech očekávám, že jak republikáni tak demokraté budou pracovat v dobré víře. Je to příležitost pro všechny strany, aby spolupracovaly ve prospěch našeho skvělého národa,“ vyjádřil americký prezident naději na dosažení dohody.

Pelosi apparently used strategy that "brought Trump to his knees," writes Julian Zelizer for @CNNOpinion. "The President is going to do what the Democrats have demanded all along: Open the government now, negotiate over border security and the wall later" https://t.co/X2XvMPsO6D