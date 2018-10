Trump přitvrzuje vůči migrantům. Na mexickou hranici pošle tisíce vojáků

Pentagon odmítl přesná čísla komentovat s tím, že plánování mise, která má za cíl posílit snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa zabránit středoamerickým migrantům ve vstupu do Spojených států, stále probíhá.

Minulý týden americký ministr obrany Jim Mattis schválil použití vojáků a dalších vojenských zdrojů na hranici mezi Spojenými státy a Mexikem. Oficiální představitelé tehdy neuvedli, kolika vojáků se toto schválení týká s tím, že to bude určeno později.

Agentura Reuters však minulý týden napsala, že by se mělo jednat minimálně o 800 aktivních vojáků a první by měli být rozmístěni již v úterý.

Prezident Donald Trump mezitím vyzval karavanu migrantů, aby se obrátila zpět. Ve svém pondělním tweetu napsal, že součástí karavany je i mnoho členů gangů a někteří velmi špatní lidé. „Prosím vraťte se, nebudete vpuštěni do Spojených států, pokud nejdete legálním procesem. Toto je invaze do naší země a naše armáda už na vás čeká,“ prohlásil.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!