Trump rozplakal vdovu po padlém vojákovi. Nepamatoval si ani pořádně jeho jméno

V pondělí vysílala americká TV stanice ABC tradiční pořad Dobré ráno, Ameriko, v němž vystoupila jedna z vdov po vojácích zahynuvších před třemi týdny v africkém Nigeru.

"Pan prezident mi řekl, že můj muž věděl, do čeho (v Nigeru) jde," uvedla Myeshia Johnsonová, kterou doslova rozplakal tón prezidentova hlasu. "Ani si nedokázal zapamatovat a vyslovit jméno mého manžela La Davida," uvedla.

Dotyčné vystoupení vdovy zde:

Myeshia Johnson, widow of Sgt. La David Johnson, says Pres. Trump "couldn't remember my husband's name…That's what hurt me the most." pic.twitter.com/np1oJUp1jt