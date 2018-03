Trump s Rusy nespolupracoval, tvrdí zpráva republikánů. Demokraté nesouhlasí

Zpráva republikánů by měla završit roční vyšetřování vazeb Trumpova týmu a Moskvy.

„Rusové se během prezidentské volby v roce 2016 dopustili několika zásahů, nicméně nenašli jsme žádné důkazy o tom, že by na ně byl napojený tým prezidenta Donalda Trumpa,“ řekl Mike Conaway, republikánský člen výboru, který tuto situaci prošetřuje. Conaway rovněž prohlásil, že republikáni svou zprávu dnes předají demokratům.

Zveřejněna bude až poté, co ji posoudí demokraté a zástupci tajných služeb, což může trvat několik týdnů, uvedla agentura AP. Výbor, který ovládají politici Trumpovy strany k vyšetřování povolal desítky svědků, aby o volbách vypovídali.

Od demokratů ve výboru se také očekává, že zveřejní vlastní zprávu, upozorňuje BBC. Adam Schiff, který je nejvýše postaveným demokratem pak nazval vyšetřování jako „zásadně neúplné.“

Podle něj republikáni přehlédli "jasné a ohromující" důkazy, které podporují závěry tajných služeb o tom, že se Rusové snažili pomoci Trumpovi na úkor protikandidátky Hillary Clintonové.

"V celé řadě vyšetřovacích linií je naše práce zásadně neúplná, některé body byly částečně vyšetřeny. Jiné, jako třeba ten zahrnující důvěryhodná obvinění spojená s ruským praním špinavých peněz, zůstávají téměř bez povšimnutí," uvedl podle agentury Reuters Schiff.

Trump, který odmítá jakékoliv formy ruských zásahů, informoval také o zprávě republikánů také na svém twitteru. "Kongresový výbor po 14 měsících vyšetřování nenašel žádné důkazy shody nebo spolupráce mezi prezidentskou kampaní a Ruskými vlivy během voleb v roce 2016.

THE HOUSE INTELLIGENCE COMMITTEE HAS, AFTER A 14 MONTH LONG IN-DEPTH INVESTIGATION, FOUND NO EVIDENCE OF COLLUSION OR COORDINATION BETWEEN THE TRUMP CAMPAIGN AND RUSSIA TO INFLUENCE THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTION.