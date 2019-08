Oba prezidenti se naposledy sešli v červnu při summitu skupiny G20 v japonské Ósace.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, zažívá už více než dva měsíce mohutné demonstrace. Začaly jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně ale přerostly v požadavek větší demokratičnosti politického systému a odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Mezi požadavky se objevuje také omezení vstupu turistů z pevninské Číny do Hongkongu.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?