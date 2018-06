Trump se v Oválné pracovně setkal s poslem KLDR Kimem Jong-čcholem

Americký prezident Donald Trump přijal v Oválné pracovně místopředsedu Korejské strany práce Kim Jong-čchol, který je považován za oficiálního vyslance KLDR pověřeného domluvit summit mezi severokorejským vůdcem a americkým prezidentem. Setkání probíhá právě v tuto dobu. Uvedla to agentura AFP.

Místopředseda Korejské strany práce Kim Jong-čchol přistál v úterý na letišti v Pekingu, odkud následující den pokračoval do New Yorku, aby se setkal s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Pro Trumpa má dopis od severokorejského vůdce Kima Čong-una, s nímž dorazil do Bílého domu a byl uveden do Oválné pracovny.

Cesta severokorejského vysokého představitele je součástí diplomatického rozruchu, který vypukl po znovuobnovení příprav summitu mezi Trumpem a vůdcem KLDR, jenž se má uskutečnit 12. června v Singapuru. Trump summit minulý čtvrtek zrušil, posléze však uvedl, že by jej bylo přece jen možné realizovat.