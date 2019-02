Podle agentury AP Trump označil vztahy mezi USA a Vietnamem za příklad toho, čeho může dosáhnout Severní Korea, pokud se vzdá jaderných zbraní.

Trump a Kim mají po vzájemném uvítání v hotelu Metropole nejdříve hovořit asi 20 minut mezi čtyřma očima a následně se obě delegace sejdou k večeři, která by měla trvat přibližně půldruhé hodiny. Další jednání jsou plánována na čtvrtek.

Americký prezident dnes ráno na twitteru napsal, že Severní Korea bude prosperovat jako Vietnam, pokud se vzdá jaderných zbraní. Dodal, že potenciál je ohromný a pro jeho "přítele Kim Čong-una" jde o velkou příležitost, jaká v dějinách téměř nemá obdoby.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!