Schůzka roku. Trump se sejde s Kim Čong-unem. Projednají jaderné odzbrojení

Po dlouhém odbobí dramatického nepřátelství se obě země dohodly na historickém summitu. Informoval o tom server BBC s odvoláním na jihokorejského emisara Čchong Ui-jong, který Kimovo pozvání v Bílém domě tlumočil.

"Kim má zájem se s Trumpem sejít co nejdříve," oznámil emisar. Oznámení v Bílém domě vyvolalo doslova šok.

Podle emisara je Kim Čong-un ochoten vzdát se testů jaderných zbraní a omezit množství jaderného arzenálu. Rovněž také bere na vědomí, že společná vojenská cvičení Jižní Koreje a USA budou pokračovat.

Spojené státy mají na území Jižní Koreje od konce korejské války rozmístěny desítky tisíc vojáků. Každoroční vojenské cvičení je trnem v oku KLDR, protože z jeho pohledu vypadá, jako by se USA a Jižní Korea chystaly na invazi.

Analytici jsou přesto k plánované schůzce skeptičtí. Podobné rozhovory jsou obvykle výsledkem úsilí několika let diplomatické práce.

KLDR se však svého jaderného programu zcela nezříká. Také není zřejmé, zda bude požadovat nějakou protislužbu.

Trump oznámení přivítal s nadšením, nicméně sankce zrušit nehodlá, dokud se Severní Koreou nepodepíše smlouvu o odzbrojení.

"Kim Čong-un mluvil o denuklearizaci se zástupci Jižní Koreje, nejenom o zmrazení. Také nebudou žádné severokorejské jaderné testy. Obrovský pokrok, ale sankce zůstávají, dokud nebude podepsána smlouva. Plánuje se setkání!" tweetoval Trump.

Jeho severokorejský protějšek plánovanou schůzku zatím veřejně nekomentoval.

Za průlom v jednání je také považována schůzka mezi zástupci obou Korejí, ke které došlo v úterý v severokorejském hlavním městě Pchjongjangu. Obě země se na ní dohodly na zřízení vojenské linky a plánují další setkání. K vrcholné schůzce by mělo dojít koncem dubna po více než deseti letech ve vesnici Pchanmundžom v hraničním demilitarizovaném pásmu.

