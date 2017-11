Trump se vydal na svou první cestu do Asie. Diplomacii chce řídit sám

Americký prezident Donald Trump neví, zda ministr zahraničí Rex Tillerson vydrží ve vládě do konce volebního období. Řekl to v rozhovoru pro televizi Fox News před pátečním odletem do Asie. Není prý „šťastný z toho, že někteří pracovníci ministerstva nepodporují jeho politiku.

V rozhovoru také naznačil, že se mu nelíbí fungování diplomatického resortu a zdůraznil, že o zahraniční politice státu rozhoduje jen on sám. „Jsem to já, na kom záleží," prohlásil před odletem do Asie. Pokud jde o budoucnost Tillersona a jeho další působení v úřadu pak jen Trump odpověděl: „Nevím, uvidíme." Informace o sporech Trumpa s jeho blízkými úředníky se v médiích objevují poměrně často a zejména pod Tillersonem se třese židle již delší dobu. Tillerson má podle amerických médií výhrady proti Trumpově nedostatečném odstupu od americké krajní pravice a jiný názor má na politiku USA vůči Severní Koreji a Íránu. Své diplomatické schopnosti může tak Trump nyní ukázat na své první návštěvě Asie od svého zvolení do prezidentského úřadu. Nejprve poletí na Havajské ostrovy a poté navštíví postupně Japonsko, Jižní Koreu, Čínu, Vietnam a Filipíny. Zúčastní se také summitu Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) ve Vietnamu a na závěr turné také summitu USA a Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) na Filipínách. Podle serveru Fox News by měl prezident této cesty, která zahrnuje tyto dva mezinárodní summity, využít a vytyčit jasnou strategii zahraniční politiky. „Jeho vystupování v Asii by mohlo světu – a hlavně kritikům Trumpa – ukázat, že prezident na mezinárodní scénu patří," upozorňuje server. Trump by se také měl setkat s japonským premiérem Šinzóem Abem a císařem Akihitem. Mezi hlavní témata jednání by měly patřit právě bezpečnostní otázky, zejména napětí na Korejském poloostrově, a obchodní vztahy. Na tuto otázku se Trump vyjádřil optimisticky: "Myslím, že budeme velmi úspěšní," řekl novinářům před odletem. V Asii bude prezident až do 14. listopadu. Jedná se o nejdelší pobyt amerického prezidenta v Asii za posledních 26 let, upozorňuje agentura Reuters. Naposledy zde tak dlouhý čas strávil americký prezident George H. W. Bush na konci roku 1991 a na začátku roku 1992. To bylo však způsobeno mimo jiné tím, že během svého tehdejšího pobytu v Japonsku onemocněl.

Autor: Andrea Gričová