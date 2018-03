Trump se zajímá o výslechy vyšetřovatele Muellera, píše New York Times

Prezident Spojených států Donald Trump chce být informován o výsleších týkajících se kauzy údajného ruského ovlivňování amerických voleb v roce 2016. Se svými současnými i bývalými spolupracovníky prý začal probírat jejich výslechy u zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. S odkazem na tři dobře informované zdroje o tom píše deník The New York Times (NYT).

Podle listu se Trump snažil skrze jednoho ze svých asistentů přimět právního poradce Bílého domu Donalda McGahna, aby ve veřejném prohlášení popřel dřívější informaci NYT.

Deník totiž v jednom lednovém článku napsal, že McGahn řekl vyšetřovatelům, že po něm prezident USA chtěl, aby předal ministerstvu spravedlnosti žádost o Muellerovo propuštění.

Sám McGahn se k Trumpově údajné snaze přimět ho k popření této informace nevyjádřil. Podle deníku ale "musel prezidentovi připomenout, že pana McGahna skutečně žádal o to, aby zajistil propuštění pana Muellera".

Trump se měl zajímat i o to, jak probíhal výslech bývalého personálního šéfa Bílého domu Reincea Priebuse a ptal se, jestli na něj "byli hodní". Bílý dům na žádosti o vyjádření k článku nereagoval.

Trump nicméně veřejně odmítá, že by se kdy pokoušel docílit Muellerova odvolání. Jeho vyšetřování se opírá o obvinění amerických tajných služeb vůči Rusku - to se mimo jiné mělo hackerskými útoky vměšovat do americké předvolební kampaně s cílem pomoci právě Trumpovi a uškodit jeho soupeřce o Bílý dům Hillary Clintonové.

Mueller se coby bývalý šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) zaměřuje na otázku, zda případně existovala nezákonná ujednání mezi volebním týmem Trumpa a Moskvou.

Prezident opakovaně označil vyšetřování za hon na čarodějnice.