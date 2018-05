Trump se zastal Barrové: Kdy se omluví ABC mně? Že by se jenom nedovolali?

Roseanne Barrová přišla o další natáčení sitcomu Roseanne poté, co na svém Twitteru napsala na adresu afroamerické Obamovy poradkyně větu: "Muslimské bratrstvo a Planeta opic měly dítě = VJ." I když ji později smazala a omluvila se, televizi ABC to nestačilo a přerušila s herečkou spolupráci. Současně se omluvila Jarrettové a uvedla, že "odporný a hnusný tweet je v rozporu s jejími hodnotami".

Právě na to zareagoval Trump, který jinak samotný "prohřešek" Barrové ani její postih do té chvíle nijak nekomentoval. Ve středu však na svém Twitteru uvedl: "Bob Iger z ABC volal Valerii Jarrettové, aby jí oznámil, že ABC netoleruje komentáře, jako byl ten, jehož se dopustila Roseanne Barrová. Ježíš, že nikdy nevolal prezidentu Donaldu J. Trumpovi, aby se mu omluvil za PŘÍŠERNÉ komentáře, které na mou adresu vytvořila a odvysílala ABC. Že by se jenom nedovolal?"

Bob Iger of ABC called Valerie Jarrett to let her know that “ABC does not tolerate comments like those” made by Roseanne Barr. Gee, he never called President Donald J. Trump to apologize for the HORRIBLE statements made and said about me on ABC. Maybe I just didn’t get the call?