Americký prezident Donald Trump ve svém úterním televizním projevu znovu vyzval opoziční demokraty, aby poskytli prostředky na výstavbu pevné překážky mezi USA a Mexikem. Připustil však, že „na jejich přání“ by namísto betonové zdi mohla na hranici vyrůst ocelová bariéra. Ta má podle Trumpa zabránit humanitární krizi a obchodu s drogami a zajistit bezpečnost.

Americký prezident označil ilegální migraci za příčinu rozšíření droga násilí ve Spojených státech amerických. „Kolik americké krve musí být ještě prolito, než začne Kongres dělat svou práci?,“ ptal se Trump ve svém projevu, který poprvé od svého nástupu do funkce pronesl přímo v Oválné pracovně Bílého domu.

Zákonodárci kvůli Trumpově požadavku na výstavbu hraniční zdi za 5,7 miliardy amerických dolarů, v přepočtu 127 miliard korun, dosud neschválili státní rozpočet. Státní instituce proto nemají finanční prostředky a jejich činnost je značně ochromena. Statisíce státních zaměstnanců dosud nedostaly zaplaceno. Prezident ve svém projevu prohlásil, že pokud by demokraté přistoupili na jednání, mohla by být situace, trvající již 18 dní, vyřešena „za 45 minut“.

Boj s migrací

Svá tvrzení Trump podpořil řadou statistik, podle agentury AP však byla značná část jeho výroků zavádějící, jako například informace, že by výstavbu zdi zaplatila nová obchodní dohoda s Mexikem, nebo že imigranti páchají zločiny častěji, než američtí občané.

„Setkal jsem se s desítkami rodin, které ilegální migrace připravila o jejich blízké. Držel jsem za ruce plačící matky a utěšoval zarmoucené otce. Moc smutné, hrozné,“ prohlásil prezident s odkazem na Američany, kteří zemřeli rukou ilegálních imigrantů.

Výstavbu zdi na hranici s Mexikem se Trump snažil prezentovat spíše jako požadavek bezpečnostních složek, než jako vlastní iniciativu, na níž byla z velké části založena i jeho předvolební kampaň v roce 2016. Jako „ústupek demokratům“ uvedl, že místo betonové zdi by na hranicích mohla vyrůst ocelová bariéra.

Reakce demokratů

Demokratičtí poslanci však uvedli, že jim prezident slova o ocelové bariéře podsouvá a dlouhodobě zastávají názor, podle kterého by na hranici s Mexikem neměla stát zeď. V reakci na Trumpovo prohlášení uvedli, že prezident veřejně šíří „strach, nikoli fakta“ a pohraniční krizi uměle vytváří s cílem politického zisku.

After the #TrumpAddress, @SenSchumer & I turned our focus to the facts & how we can end the #TrumpShutdown. pic.twitter.com/mSYoyUOFCZ — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 9. ledna 2019

Šéfka dolní komory parlamentu Nancy Pelosi a lídr demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer Trumpa shodně obvinili z překrucování situace na hranicích a vyzvali ho, aby co nejdříve obnovil provoz uzavřených vládních oddělení a zajistil, aby statisíce pracovníků dostaly své výplaty.

More than 450,000 federal workers are currently working without pay.

More than 450,000 federal workers.



It is time for President @realDonaldTrump to re-open the government. #TrumpShutdown pic.twitter.com/CopO7kEegc — Chuck Schumer (@SenSchumer) 9. ledna 2019

„Pravda je taková, že prezident Trump se rozhodl vzít klíčové služby, které zajišťují zdraví a bezpečnost Američanů, jako rukojmí. Zadržuje platy 800 tisíc nevinných zaměstnanců napříč zemí, mezi nimiž je i řada válečných veteránů,“ uvedla Pelosi.

Vyjednávání ohledně výstavby zdi mohou podle opozice nadále pokračovat. Podle Schumera Trump „využil projev v Oválné pracovně k umělému vytvoření krize, šíření strachu a odvedení pozornosti od zmatku ve své administrativě“.

Nepravdivá tvrzení

Reportéři agentury AP upozornili na to, že řada Trumpových výroků se nezakládá na pravdě, nebo je velmi zavádějící. Zeď na hranici s Mexikem by například prakticky nepomohla v boji s pašováním drog, ke kterému ve většině případů dochází na hraničních přechodech, nikoli v nechráněných částech hranice.

Thank you for soooo many nice comments regarding my Oval Office speech. A very interesting experience! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. ledna 2019

Pravdivá nejsou ani prezidentova slova, podle kterých „demokraté odmítají financovat bezpečnost na hranicích“. Krátce poté, co ve volbách získali většinu v horní komoře parlamentu, schválili demokratičtí zákonodárci legislativní předpis, který by poskytl pohraničníkům na fyzické bariéry, technologie i zaměstnance 1,3 miliardy dolarů (29 miliard korun).

Trump podle AP neměl pravdu ani v tom, že by ilegální imigranti páchali v USA daleko více zločinů, než Američané. „Řada studií dokazuje, že pravděpodobnost spáchání trestné činnosti u ilegálních imigrantů je nižší, než u rodilých Američanů. A u cizinců, kteří jsou tu legálně, je ještě nižší,“ upozorňují Calvin Woodward a Colleen Long.