Trump si v Číně nechal vyrobit plakáty na svou další kampaň. Clům se vyhýbají

Americko-čínské vztahy snad nemohl potkat větší paradox. Americký prezident Donald Trump si nechal v Číně ušít propagační vlajky pro svou prezidentskou kampaň, kterou rozjede za dva roky. Zboží, které si objednal, se mu ale může prodražit. Pokud dostojí svým výhružkám vůči Číně, bude podléhat celním tarifům.

Továrna nyní jede na plné obrátky, aby se vše stihlo do Spojených států vyvézt, než šéf Bílého domu zatíží asijskou zemi dalšími cly. Reportáž přinesla agentura Reuters.

"Keep America Great!" (Udržme Ameriku velkou!) hlásají transparenty v barvách americké vlajky.

Chinese factory workers busy sewing “Keep America Great!” #Trump 2020 flags https://t.co/IlE8lHIQc5 pic.twitter.com/meaBw01DfV — Matthew Knight 白修文 (@MattCKnight) 16. července 2018



Vyrobila je továrna Ťia-chao, která běžně šije vlajky v čínském městě Fu-jang v provincii An-chuej. Od března jich vyrobila 90 tisíc kusů. Paradoxní je fakt, že si je Trump nechává šít v zemi, kterou opakovaně osočuje a označil ji za nepřítele, alespoň co se obchodu týče.

Podle šéfky výroby Jao Jüan-jüan je důvodem tak velké objednávky americko-čínský spor o cla, který vyvolal Trump. „Je to úzce propojené. Připravují se dopředu kvůli tomu, že clům ještě nepodléhají,“ vysvětluje Jüan-jüan.

Trump uložil cla na čínský vývoz do USA v hodnotě 34 miliard dolarů. Poté, co Peking odpověděl podobnou mincí, Washington oznámil, že jej potrestá dalšími cly na zboží v hodnotě 200 miliard dolarů. Pohrozil také, že zavede tarify na všechno čínské zboží. Dotklo by se tak i zmíněných vlajek, které se jim zatím vyhýbají.

Dílna šila pro Trumpa i při jeho předchozí kampani, vyráběla bannery s nápisem “Make America Great Again” (učiníme Ameriku znovu velkou).

„Tržby nám od roku 2015 neuvěřitelně rostou,“ říká Jüan-jüan. „Pokud však bude Trump nadále pokračovat ve zvyšování cel, určitě už nebudeme přijímat další zakázky. Nebudeme je moci ušít levněji. O svou existenci se ale nebojíme, máme i jiné zákazníky,“ dodává.

Továrna ale nevyrábí jen pro amerického prezidenta. Šije národní vlajky řadě států, včetně nejrůznějších reklamních bannerů a vlajek pro pochody homosexuálů v barvách duhy.

Trump’s “keep America Great” 2020 campaign flags are made in.. China!!

Oh, the irony! https://t.co/Nxw1R2tUyE — OmUk (@OmMeditationUK) 25. července 2018