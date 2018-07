Trump si věří v prezidentských volbách v roce 2020. Nevidí žádnou konkurenci

Americký prezident Donald Trump se hodlá ucházet o druhý mandát ve volbách v listopadu 2020. Nepochybuje přitom, že zvítězí. Neví prý o nikom, kdo by ho mohl porazit. Trump to prohlásil v rozhovoru se známým britským televizním moderátorem Piersem Morganem na palubě prezidentského letounu Air Force One před odletem do Skotska.

Americký prezident se od svého nástupu do funkce nijak netají tím, že chce pokračovat i v druhém volebním období a již nyní se připravuje na novou prezidentskou kampaň. V rozhovoru, který v neděli zveřejnil britský bulvární list The Mail on Sunday, pak svůj záměr oficiálně potvrdil. ČTĚTE TAKÉ: Donald Trump po kritice Mayové otočil. Vztahy našich zemí jsou silné, řekl Na otázku, zda se bude v roce 2020 znovu ucházet o úřad, odpověděl: „Ano, opravdu chci. Zdá se, že mě všichni chtějí.“ Dodal přitom, že Demokraté nemají nikoho, kdo by ho mohl ve volbách porazit. „Nikoho nevidím. Znám je všechny a o nikom nevím,“ prohlásil. „Nemají správného kandidáta,“ dodal. V rozhovoru mimo jiné přišla řeč i na páteční přijetí britskou královnou Alžbětou II. na hradě Windsor, při kterém se Trump dopustil několika přešlapů proti protokolu. Americký prezident přitom nešetřil chválou na adresu dvaadevadesátileté britské panovnice. „Je to neuvěřitelná žena, je tak bystrá a krásná, a když říkám krásná, myslím tím uvnitř i navenek,“ prohlásil Trump. ČTĚTE TAKÉ: Protesty proti Trumpovi se přesunuly do Skotska. V Londýně ho lidé podpořili Současně se však dopustil dalšího přestupku proti proti protokolu, když prozradil, že se s královnou bavil i o brexitu a o tom jaký má na něj Alžběta II. názor. Britská panovnice a členové královské rodiny totiž vystupují striktně nadstranicky a veřejně se nevyjadřují k aktuálním geopolickým otázkám. „Řekla, že je to velmi – a má pravdu – velmi složitý problém. Myslím, že nikdo netušil, jak složité to bude,“ odpověděl na otázku, zda v rozhovoru s královnou otevřel i téma brexitu. Trump však nechtěl hovořit o tom, zda mu dvaadevadesátiletá královna řekla, co si skutečně myslí o snaze Británie opustit Evropskou unii. „Nemůžu mluvit, víte, mnoho lidí mě upozorňovalo, že o konverzaci s královnou se prostě nemluví,“ zdůraznil. ČTĚTE TAKÉ: Brexit nakonec nemusí být, varovala Mayová rebelující konzervativce

Autor: Pavel Škopek