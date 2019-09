O'Brien ve své dosavadní funkci udržoval kontakt s rodinami Američanů zadržovaných v zahraničí a radil vládě v otázkách týkajících se rukojmí. Pomáhal rovněž při přípravě justiční reformy v Afghánistánu za vlád George Bushe mladšího a Baracka Obamy.

Pro odvolání Boltona Trump uvedl několik důvodů. Řekl o něm, že nevycházel dobře s dalšími členy vlády a navíc svým postojem rozhněval severokorejského diktátora Kim Čong-una. Trump také uvedl, že s Boltonem nesouhlasil ani v záležitostech Venezuely.

Trump pověřil ministerstvo financí USA, aby podstatně rozšířilo sankce uvalené na Írán. Šéf Bílého domu to dnes bez dalších podrobností napsal na twitteru. Podle serveru Politico rozhodnutí souvisí s nedávným útokem na ropná zařízení v Saúdské Arábii, který Spojené státy připisují Íránu.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!