Trump slíbil Norsku stíhačky F-52. Ty však existují pouze ve videohře

Americký prezident Donald Trump během setkání s norskou premiérkou Ernou Solbergovou omylem prohlásil, že Spojené státy prodali severské zemi stíhačky F-52. Jeho prohlášení však vyvolalo údiv některých médií, protože tento typ letounu existuje pouze v populární videohře.

„V listopadu jsme do Norska dodali první stíhačky F-52 a F-35,“ uvedl americký prezident po schůzce s norskou premiérkou Ernou Solbergovou. Neopomněl zároveň zdůraznit, že hodnota této zakázky přesahuje částku deseti miliard dolarů.

Problém však je, že stíhačky F-52 existují pouze ve videoherní střílečce Call of Duty: Advanced Warfare, kterou v roce 2014 vydala společnost Activision. Americký deník The Washington Post se proto domnívá, že Trump mylně spojil počet letadel, které si Norsko objednalo, s typem stíhačky. Celkem by se totiž mělo jednat právě o 52 letadel.

Trumpovo přeřeknutí neuniklo pozornosti uživatelů sociálních sítí, kteří se okamžitě začali předhánět v popisech toho, jak asi tato stíhačka vypadá. „Možnosti F-52 jsou opravdu působivé,“ napsal na Twitter jeden z vtipálků. Ke svému příspěvku přidal fotografii vesmírného korábu ze ságy Star Wars.

The F-52's capabilities look really impressive pic.twitter.com/WI2DzIaQwt — Alexander Clarkson (@APHClarkson) 10. ledna 2018

V poslední týdnu na sebe Trump upozornil i vulgárním výrokem, který pronesl během čtvrteční diskuze se senátory, jejímž hlavním tématem byla migrace. „Proč sem vůbec necháváme přicházet všechny ty lidi z prdelí světa?“ zeptal se amerických prezident překvapených zákonodárců.

Podle deníku The Washington Post se země, jichž se toto označení týká, proti výroku tvrdě ohradily a označily Trumpa za rasistu.