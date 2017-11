Trump: Střelba v Texasu je otázkou duševního zdraví, ne vlastnictví zbraní

„Tady jde o problém duševního zdraví. Ta otázka nesouvisí se zbraněmi,“ prohlásil Trump na tiskové konferenci v Japonsku. Dotázán byl na to, jaký postup zvolí v reakci na událost v Texasu, kde útočník zastřelil 26 lidí. Prezident řekl, že podle jeho informací byl pachatel, šestadvacetiletý Kelley, „velmi narušený, s mnoha problémy“.

„Je to velmi, velmi smutná záležitost,“ dodal Trump. Střelec byl trestaný za domácí násilí, i tak si ale mohl loni koupit zbraň.

Takto se Donald Trump vyjádřil k útoku v Texasu na svém Twitteru:

…Americans do what we do best: we pull together. We join hands. We lock arms and through the tears and the sadness, we stand strong… pic.twitter.com/qkCPgtKGkA