Donald Trump už mnoho týdnů není favoritem listopadových prezidentských voleb. Za svým demokratickým vyzyvatelem Joe Bidenem zaostává v průzkumech ve většině amerických států o mnoho procent. Američtí komentátoři připomínají, že i před čtyřmi roky na Hillary Clintonovou Trump ztrácel, aby ji nakonec v počtu volitelů porazil. Dodávají však zároveň, že Biden má výrazně větší náskok než Clintonová, v současnosti je to 8,5 procenta.

Zfalšované volby

V minulých dvou dnech se Trump hned dvakrát po sobě pokusil zpochybnit regulérnost listopadového hlasování. „S univerzálním hlasováním poštou (nikoliv hlasováním v nepřítomnosti, které je v pořádku) budou volby 2020 nejnepřesnějšími a nejvíce podvodnými v historii. Pro Spojené státy to bude velký trapas. Odložte volby, dokud lidé nebudou moci hlasovat správně a bezpečně,“ uvedl na svém Twitteru.

Když se ale dočkal tvrdých odsudků, jak ze strany demokratů, tak i vlastních republikánů, nápad s odložením voleb rychle odvolal. Také proto, že kvůli změně termínu voleb a vypršení mandátu prezidenta by bylo třeba zasáhnout do americké ústavy. K tomu by Trumpovi ani hlasy všech republikánských zákonodárců ale v žádném případě nestačily.

„Chci volby a výsledek mnohem, mnohem více než vy,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě ve čtvrtek, jen pár hodin poté, co napsat svůj tweet. „Nechci odklad. Chci volby. Ale také nechci čekat tři měsíce a pak zjistit, že hlasy úplně chybí a volby nic neznamenají,“ uvedl Trump.

„Jestli chci změnu termínu? Ne, ale nechci tu mít nečestné volby,“ dodal úřadující prezident. Trumpovi se ale podařilo svým zpochybněním termínu a regulérnosti prezidentských voleb dostat do pozadí zprávu o obřím propadu americké ekonomiky. Ta v druhém čtvrtletí propadla o téměř 33 %, což je nejvíce od počátku historie měření v roce 1947.

155 tisíc mrtvých

Spojeným státům se také nedaří v boji s následky šíření koronaviru. V zemi je přes 4,6 milionu nakažených a v pátek přesáhl počet úmrtí na covid 19 v USA už 155 tisíc. Obojí jsou nejvyšší počty na světě.

Trump boj s koronavirem zkomplikoval mnoha svými výroky, kdy zpochybňoval závažnost epidemie, odmítal nutnost nošení roušek, nebo prosazoval bizarní léčbu dezinfekcí. Až pod tlakem nelepšících se čísel změnil po několika měsících názor a vyzval Američany k nošení roušek. „Zřejmě se to ještě zhorší, než se to začne zlepšovat,“ připustil Trump. „Ať už se vám rouška líbí nebo ne, je účinná.“

Kvůli svému nekompetentnímu přístupu ztrácí nyní voliče i mezi svými dosavadními skalními podporovateli, včetně „bílých mužů“.

Americká především liberální média už začínají nahlas uvažovat o tom, co se bude dít, pokud Trump výsledek voleb neuzná a z Bílého domu odmítne odejít.