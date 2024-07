Také Petr Just soudí, že útok Trumpovy šance na znovuzvolení spíše posílí. „A to včetně dopadu toho gesta se zaťatou pěstí, které se stane ikonickým a virálním obrázkem ilustrujícím ten útok. Už nyní je to na všech serverech,“ poznamenal. „Pomoci mu to určitě může,“ míní Jiří Pondělíček z Univerzity Karlovy. Trump se stal na sobotním předvolebním mítinku ve městě Butler terčem atentátníka, který jej trefil do pravého ucha. Na internetu jsou vidět jeho fotografie s krvácejícím uchem a zdviženou pěstí.

„Trump to v kampani bezesporu naplno zužitkuje - bude stavět na odiv své odhodlání v kampani intenzivně pokračovat navzdory útoku. Také to pravděpodobně využije k posílení rétoriky o potřebě nutnosti zavedení pořádku, vlády silné ruky a rozhodného vedení,“ míní Brusenbauch Meislová.

Trump podle ní bude argumentovat tím, že administrativa nynějšího demokratického prezidenta Joea Bidena nedokáže zajistit dostatečnou ochranu občanů a v tomto ohledu zcela selhala. Republikánský prezidentský kandidát podle ní proto použije útok jako argument pro to, že pouze on je schopen zemi navrátit bezpečí, klid a stabilitu.

„Útok také bude dominovat veškerému zpravodajství a zajistí Trumpovi ještě větší mediální pozornost než doposud. To zvýší jeho viditelnost v médiích a umožní mu snadněji komunikovat jeho politické vize,“ domnívá se politoložka.