Harrisová zatím nominaci demokratů pro prezidentské volby nemá jistou, pozornost republikánů se však na 59letou političku z Kalifornie ihned zaměřila. Bezprostředně poté, co Biden oznámil ukončení své kandidatury, zveřejnila centrála Republikánské strany dvouminutové video popisující „liberální“ přístup viceprezidentky k nelegální imigraci, všímá si web Politico.

„Jsme stoprocentně připraveni,“ vyhlásil už minulý týden jeden z Trumpových stratégů Tony Fabrizio. Šéfové kampaně republikánského kandidáta Chris LaCivita a Susie Wilesová pak v nedělním prohlášení uvedli, že „Harrisová bude pro naši zemi ještě horší než Joe Biden“.

Politický výbor MAGA (zkratka anglického sloganu „udělat Ameriku znovu skvělou“ - Make America Great Again), který stojí v čele úsilí o Trumpovo znovuzvolení, hned v neděli oznámil nové volební spoty cílící proti viceprezidentce v klíčových státech Pensylvánie, Georgia a Arizona, píše Politico. Jeden z těchto klipů Harrisovou obviňuje, že pomáhala „tutlat zjevný mentální úpadek Joea Bidena“.

„Jakkoli si Trumpovi poradci přáli, aby Biden v boji zůstal, vyjadřují názor, že kampaň proti Harrisové… by nebyla příliš odlišná od jejich souboje proti Bidenovi,“ napsala agentura AP. „Pokusí se ji spojit s tím, co považují za selhání Bidenovy administrativy, a budou říkat, že Harrisová je spoluviníkem všeho, co se pod Bidenovým dohledem stalo,“ pokračuje AP. Podle ní se Trumpův tým zaměří především na imigraci z Mexika, což je otázka, kterou Harrisová od Bidena dostala na starost.

Trump se stává nejstarším kandidátem na prezidenta

Pro republikány by ale očekávaná kandidatura Harrisové přinášela i jisté komplikace. Zatímco ve srovnání s 81letým Bidenem měli na své straně energičtějšího uchazeče, nyní je 78letý Trump v pozici nejstaršího kandidáta nominovaného na prezidenta USA a mohl by stát proti 59leté soupeřce. „Trump měl také v minulosti problémy v soubojích se ženami a Harrisová by se mu mohla dostat pod kůži, jako to jiní kandidáti nedokázali,“ poznamenala v neděli večer reportérka listu The New York Times Maggie Habermanová, která Trumpa roky sleduje.

Pokud jde o předvolební průzkumy, srovnání Harrisové s Trumpem zatím vyznívalo velmi podobně jako duel Bidena s jeho předchůdcem. Deník The Washington Post zmapoval 11 sondáží provedených od konce července, přičemž Harrisová podle něj v průměru zaostávala o 1,5 procentního bodu. Na Bidena měl Trump ve stejných průzkumech náskok 1,9 bodu.

Harrisová se podobně jako Biden dlouhodobě potýká s nízkou popularitou u americké veřejnosti. Podle volebního portálu 538 její působení v letošním roce vnímalo pozitivně zhruba 38 procent Američanů, zatímco kolem 50 procent mělo na viceprezidentku opačný názor.