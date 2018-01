Trump úřaduje přesně rok. Uspěl s daňovou reformou, rozhádal si Evropu

/ANALÝZA/ Americký prezident Donald Trump složil svůj inaugurační slib přesně před rokem. Od té doby jeho obliba u domácího publika klesla na historické minimum, jakou kdy americký prezident měl. Se svojí daňovou reformou ale zaznamenal úspěch. Ve světě mu zase vyčítají, že americká zahraniční politika je díky němu naprosto nepředvídatelná. Jaká je bilance republikánského prezidenta?

Podle průzkumu Gallupova ústavu s Trumpovými kroky souhlasí v průměru jen 39 procent občanů USA. 57 procent Američanů pak výslovně uvedlo, že jednání 45. prezidenta neschvaluje.

Podle CNN Trumpův pohled na svět vychází z přesvědčení, že přátelé i nepřátelé Ameriky jeho zemi využívají a že cena za americké prvenství ve světě je příliš vysoká. Jak prezident sám říká, pro výkon své politiky má jasný mandát od amerických voličů a podle toho se tak i chová. Nehledě na fakt, že ve volbách získala od občanů více hlasů jeho protikandidátka Hillary Clintonová.

Jak bude Amerika znovu velká?

„Od této chvíle už bude Amerika vždy na prvním místě,“ řekl při své inauguraci, během které strašil islámským extremismem i propadem amerických firem.

V mezinárodní politice vyhlásil ústup od multilaterální politiky, kterou američtí prezidenti budovali desetiletí. Preferuje dvoustranné dohody, těch ale mnoho neuzavřel.

Téměř okamžitě po svém nástupu zrušil Transpacifickou obchodní smlouvu (TPP) a Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA). Odstoupil od Pařížské klimatické dohody a snaží se zrušit jadernou dohodu s Íránem.

Již ve své kampani strašil své spojence v NATO, že pokud nebudou do společného rozpočtu více platit, nebudou mít nárok na americkou ochranu.

Podle politologa Thomase L. Friedmana má Trump o geopolitice multilateralismu slabé potuchy. Například odstoupením od TPP Trump shodil ze stolu jeden z nejlepších nástrojů na ovlivňování geopolitiky v pacifickém regionu.

U jedenácti jihoasijckých spojenců USA to vyvolalo zděšení.

Teď se Trump snaží s Čínou vyjednat dvoustranou dohodu. S blokem zemí, se kterými by USA ovládaly 40 procent globální ekonomiky, by se Trumpovi vyjednávalo podstatně lépe. Podle listu nemohl americký prezident udělat nic hloupějšího.

„Poté, co Amerika stopla TTP, si všichni teď jako partnera chtějí získat Čínu, namísto USA," uvedl dříve předseda obchodní komory v Hongkongu Jonathan Koon-shum Choi. Čína totiž ostatní země láká na projekt Nové hedvábné stezky.

Svět se snaží strašit nukleární válkou se Severní Koreou. Podle CNN nikdo neví, jestli jeho osočování vůdce KLDR Kim Čong-una je promyšlená strategie, nebo tím dává najevo svou nespokojenost s tím, jak Čína podle něj netlačí na Severní Koreu, či jde pouze o projevy jeho labilních nálad.

Jisté podle americké televize je, že Čína je silnější a agresivnější hráč, než byla kdy předtím.

Podle analytika Alana Mendozy Trump čerpá z neúspěchů Baracka Obamy, během jehož úřadování se USA začaly z pozice světového lídra stahovat. Trumpova rétorika ztvárněná heslem „America First“ má frustraci z upadající americké moci ve světě nahradit.

„USA nedokázaly zabránit válce v Sýrii, ačkoliv se do ní zapojily. Nechávají KLDR budovat jaderný arzenál a nedokázaly zabránit Rusku, aby se vměšovalo do jejich vnitřních záležitostí,“ říká.

Zkušený obchodník ale napravil například vztahy se Saúdskou Arábií, což byla první země, kam se po svém zvolení vydal. Loni v květnu s králem Salmánem podepsal zbrojní kontrakt za 110 miliard dolarů a dostalo se mu vřelého přijetí. Z návštěvy bylo jasně patrné, že šlo o byznys a nikoliv o budování společných hodnot.

Loni v prosinci pak muslimy po celém světě rozhněval, když se rozhodl, že americkou ambasádu v Izraeli přesune z Tel Aviv do Jeruzaléma, čímž k mírovému procesu na Blízkém východě rozhodně nepřispěl.

Rozhádal si Evropu

Změn doznaly i vztahy s tradičními americkými spojenci. Britská premiérka Theresa Mayová si je dobře vědoma Trumpovy nepopularity, kterou mu přes média dávala okázala najevo. Trump nedávno zrušil svou návštěvu Londýna.

Francouzský prezident Emmanuel Macron sice Trumpa vřele pohostil během vojenské přehlídky v Elysejském paláci, neodpustil mu ale odstoupení od Pařížské klimatické dohody.

Německá kancléřka Angela Merkelová dává Trumpovi opakovaně lekce slušného chování a lidských práv. Na setkání lídrů NATO v Bruselu prohlásila, že „časy, kdy se můžeme spoléhat na své spojence jsou pryč," čímž nepřímo myslela USA.

I když byl Trump ve svém kampani vřelý k Rusku a zdálo se, že by se rusko-americké vztahy mohly změnit k lepšímu, opak byl pravdou. Trump sice ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi projevuje respekt a naznačil, že by mohl zrušit sankce uvalené na Rusko předchozí vládou, vztahy s Ruskem poškozují zprávy o ruském vměšování do prezidentských voleb v roce 2016.

Obě země si v reakci na to vyhostily stovky diplomatů. Trump se s Putinem osobně setkal na summitu G20 v Hamburku loni v červenci, schůzka zlepšení vztahů ale nepřinesla.

Žádný americký prezident nečelil tolika posměškům jako Trump. Může zato i jeho vztah k novinářům, se kterými je v otevřené válce a ke komunikaci raději používá twitter.

Trumpovy úspěchy* Daňová reforma

* Trumpův kandidát stanul v čele nejvyššího soudu



Trumpovy neúspěchy

* Nedostál svému slibu postavit zeď na hranicích s Mexikem

* Nezrušil Obamacare