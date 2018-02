Trump v nové jaderné doktríně přitvrdil vůči Rusku. Chce více zbraní

Ledová stěna, kterou horolezci nedaleko obce Vír na Žďársku pravidelně vytvářejí už dvanáct let, se na skále v této sezoně zatím neobjevila. Zatímco loni lezci mohli atrakci využívat už od začátku ledna, v tomto roce jim počasí zatím nepřeje. Ve Víru je vše připraveno, ale provozovatelé stěny ještě ani ledovat nezkoušeli. K zprovoznění plochy by potřebovali, aby pořádně mrzlo alespoň týden, a to nejen v noci, ale i přes den.