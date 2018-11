Trump v Paříži jednal s Erdoganem. Mluvili o vraždě saúdskoarabského novináře

Rozhovor obou prezidentů se podle Bílého domu odehrál během sobotní slavnostní večeře, kterou pro účastníky pařížských oslav připravila francouzská vláda v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem.

Erdogan již v sobotu informoval, že poskytl nahrávku Chášukdžího vraždy Německu, Francii a Velké Británii. Podle agentury Reuters tak usiluje o vyvinutí maximálního tlaku na představitele saúdskoarabské vlády v Rijádu.

About that Paris world leaders dinner-though he wasn’t seen arriving on red carpet by reporters, Turkish President Erdogan released these photos of Trump in attendance. The only source I’ve seen of Trump photos there. @DailyMail’s @fran_chambers reports pair discussed Khashoggi. pic.twitter.com/qbm1rj3IMw