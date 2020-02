Šéf Bílého domu v posledním poselství o stavu unie před letošními listopadovými prezidentskými volbami prohlásil, že Spojené státy zažívají nejlepší ekonomickou prosperitu v dějinách. "Naše unie je silnější, než kdy dříve," řekl na společném zasedání obou komor Kongresu USA.

Má za to, že skončila doba, kdy ostatní země hospodářsky Američany využívaly. Jako příklad zmínil Čínu, se kterou Washington nedávno uzavřel první část nové obchodní dohody. Ocenil také dojednání nové podoby společné dohody o volném obchodu s Mexikem a Kanadou. Slova o hospodářském rozkvětu Trump dokládal aktuální rekordně nízkou nezaměstnaností či růstem počtu továren z posledních let.

Média ovšem podotýkají, že Trump tradičně uvedl řadu zavádějících tvrzení nebo prezentoval jako své zásluhy trendy, které začaly už před jeho nástupem do úřadu. Velmi diskutabilní jsou mimo jiné slova o ochraně jednoho z pilířů dřívější reformy zdravotního pojištění, kterou se přitom současná administrativa snažila zrušit.

Zdravotnictví Trump rovněž věnoval značný prostor. Členy Sněmovny a Senátu vyzval, aby přijali potřebné zákony pro snížení cen léků na předpis a rozšíření dostupnosti zdravotní péče. Chce také investovat do zdravotnických výzkumů včetně hledání léku proti nemoci AIDS způsobené virem HIV. Kromě toho ohlásil také boj proti opioidové krizi, se kterou se USA dlouhodobě potýkají.

Za jednu z cest v tomto ohledu považuje Trump ochranu před nelegálním překračováním hranic, hlavně pak těch s Mexikem. "Je na čase, aby Kongres ukázal světu, že Amerika je odhodlána skoncovat s nelegální migrací a odstavit od vesla bezohledné kojoty, kartely, drogové dealery a pašeráky lidí," řekl prezident.

Morální povinnost?

Za morální povinnost označil vytvoření nového imigračního systému, který ochrání bezpečnost i blahobyt. Přistěhovalce, pokud respektují zákony, přitom považuje za mimořádný přínos.

Co se týče zahraniční politiky, věnoval se šéf Bílého domu Íránu, Afghánistánu nebo Venezuele. "Socialismus ničí země," řekl na adresu jihoamerického státu a vzkázal tamním obyvatelům, že USA jim chtějí pomoci zbavit se současného režimu. Trump zároveň v Kongresu přivítal vůdce venezuelské opozice Juana Guaidóa coby "legitimního" představitele země.

Teheránu vzkázal, že jeho vláda je připravena pomoci obnovit íránskou ekonomiku, pokud se islámská republika vzdá snahy získat jadernou zbraň a přestane podporovat terorismus. Chce zvýšit úsilí v mírových jednáních v Afghánistánu ve snaze stáhnout část tamní americké mise. Opět se chlubil porážkou takzvaného Islámského státu v Iráku a Sýrii.

Dění v Kongresu bylo plná emocí, jak těch připravených, tak neplánovaných. Trumpova manželka Melania například předala medaili svobody kontroverznímu pravicovému komentátorovi Rushovi Limbaughovi, na druhou stranu projev narušil otec dívky zavražděné při střelbě na střední škole. Hlasitě nesouhlasil s Trumpovým přístupem k regulaci zbraní, načež jej z tribuny vyvedla bezpečnostní služba.

Gesto šéfky Sněmovny

Jednoznačně největší ohlas ale vzbudilo gesto demokratické šéfky Sněmovny Pelosiové, která při potlesku po prezidentově vystoupení roztrhala všechny listy své kopie jeho projevu. Trump jí předtím při příchodu k řečnickému pultu nestiskl nabídnutou ruku.

I proto evropská i americká média atmosféru popisují jako mimořádně napjatou a teatrální. Emoce zřejmě bičuje hlavně končící proces ústavní žaloby, kterou na šéfa Bílého domu demokraty ovládaná Sněmovna podala v prosinci. Trump se ovšem o takzvaném impeachmentu, který zřejmě ještě dnes skončí osvobozením v Senátu, ve výročním projevu vůbec nezmínil.

Řada deníků označuje Trumpovu 78minutovou řeč za předzvěst kampaně před listopadovými volbami. Podle The New York Time například prezident spoléhá na to, že heslo o "velkém americkém návratu" přebije veškeré argumenty jeho oponentů o údajném zneužití prezidentské pravomoci.

Odpověď na poselství za demokraty přednesly guvernérka státu Michigan Gretchen Whitmerová a ve španělštině pak kongresmanka Veronica Escobarová. Obě hovořily o demokratických plánech na rozšíření zdravotního pojištění na všechny Američany a krátce zmínily ústavní žalobu.