Chyba čtecího zařízení prý mohla za to, že americký prezident Donald Trump v projevu ke čtvrtečním oslavám Dne nezávislosti mluvil o tom, že v roce 1776 vojáci bojující za odtržení od Británie obsadili letiště. Letectví přitom rozvoj zažilo až ve 20. století.

"Naše armáda … rozrazila ochranné valy, ovládla letiště, udělala vše, co udělat měla," chválil Trump vojáky z dob americké války za nezávislost ze 70. a 80. let 18. století. Také bitvu o pevnost Fort McHenry přiřadil do tohoto období, ačkoliv se odehrála až během americko-britské války, jež vypukla v roce 1812.