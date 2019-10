"Jak jsem se už dříve jasně vyjádřil a teď to jen zopakuji, pokud Turecko udělá něco, co já, se svou velkou a nepřekonatelnou moudrostí, budu považovat za nepřípustné, pak totálně zničím a vyhladím tureckou ekonomiku," napsal Trump na twitteru.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

Na adresu Turecka pak dodal: "Musí se, spolu s Evropou a dalšími, postarat o bojovníky ISIS (Islámského státu) a jejich rodiny. Spojené státy toho udělaly mnohem víc, než kdo čekal, včetně toho, že se jim podařilo stoprocentně dobýt chalífát ISIS. Nyní je načase, aby i ostatní v regionu, někteří velmi bohatí, začali chránit své vlastní území. USA JSOU SKVĚLÉ!"

…the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!