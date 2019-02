„Nechceme se dívat, jak tito islámští bojovníci proniknou do Evropy, což se dá předpokládat, že udělají. My jsme udělali dost, utratili jsme dost. Nyní je čas, aby svou práci vykonali i ostatní. My se po porážce chalífátu stáhneme,“ varoval Trump.

Syrským demokratickým silám (SDF) se v sobotu s podporou amerického letectva podařilo dobýt část poslední větší enklávy Islámského státu (ISIS), města Baghúz na východě Sýrie. Teroristická organizace se tak ocitla na pokraji porážky a podle agentury Reuters ovládá již poslední stovky metrů čtverečních.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........