Trump věří víc Putinovi než demokratům. Vyšetřovat ruský vliv je prý nebezpečné

Vyšetřování ruského vlivu na loňské americké prezidentské volby může stát „miliony a miliony“ životů a s Vladimírem Putinem k sobě chováme vzájemné sympatie. I to řekl prezident Spojených států Donald Trump novinářům na palubě letounu Air Force One z vietnamského Danangu do Hanoje.

Dvě krátká setkání s Putinem během summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) na Trumpovi zanechala očividně dojem. S ruským prezidentem se podle něj dobře jedná, a když tvrdí, že v americké prezidentské kampani nemá prsty, působí velmi důvěryhodně. Oba státníci tak zaujali ke kauze shodná stanoviska. Podle Trumpa rozdmýchává podezření Demokratická strana, vazby členů jeho rodiny a administrativy na Kreml označil za „fantazie“. Také Putin žurnalistům sdělil, že údajné vazby šéfa Trumpovy prezidentské kampaně Paula Manaforta na Kreml jsou nesmysly šířené jeho politickými odpůrci. ČTĚTE TAKÉ: Islámský stát provedl protiofenzivu. Zmocnil se města v pohraničí Americký prezident si postěžoval, že jeho ruský protějšek tato obvinění urážejí. Vyšetřování vedené bývalým šéfem FBI Robertem Muellerem podle něj brání normalizaci vztahů s Moskvou. Z toho pán Bílého domu vyvodil, že miliony životů v Severní Koreji, v Sýrii a na Ukrajině jsou v sázce, protože konflikty v těchto zemích nelze bez spolupráce Ruska vyřešit. Neukončenou kauzu ruského vměšování do americké politiky v posledních dnech znovu rozvířily takzvané Paradise Papers, z nichž vyplývá, že americký ministr obchodu Wilbur Ross udržoval tajné obchodní styky se švagrem ruského prezidenta. Senátoři USA se navíc pokoušejí překazit šíření ruských státních médií na amerických sítích. Moskva už pohrozila odvetou. ČTĚTE TAKÉ: Putin s Trumpem nakonec ve Vietnamu hovořil. Údajně se dohodli o Sýrii ČTĚTE TAKÉ: Do týdne vrátíme úder, říká Moskva o tlaku na proruská média v USA

Autor: Michal Janko